Šodien 14:52
Meklē kopš jūnija pazudušo, 2005. gadā dzimušo Kristapu Bērsonu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2005. gadā dzimušo Kristapu Bērsonu, kurš pēdējo reizi redzēts šā gada jūnijā.
Kristaps Bērsons (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 180–185 cm, normālas miesas būves, īsi, gaiši mati, zila acu krāsa, uz labās rokas delnas tetovējums. Bija ģērbies sportiska stila, tumšā apģērbā.
Valsts policija aicina aplūkot Kristapa fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!