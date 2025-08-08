FOTO; VIDEO: Ķīšezerā šodien "ievākušies" 22 900 jauni iemītnieki: speciālisti tur ielaiduši jaunus zandartu mazuļus
Jauns.lv klātienē vēroja, kā šodien, 8. augustā Ķīšezerā tika ielaisti 22 900 zandartu mazuļi.
Zandartu mazuļu ielaišana Ķīšezerā šoien notika Pāvu ielā 16, netālu no Rīgas pašvaldības policijas (RPP) glābšanas stacijas. Zivju mazuļu ielaišanu organizēja Rīgas domes (RD) Mājokļu un vides departaments.
Zivis tika piegādātas no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome". Mazo zandartu iegādi un ielaišanu departaments finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē.
Ielaižamo zivju konkrēto sugu un daudzumu departaments saskaņojis ar institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.