Politika
Šodien 11:05
Saeimā par vairāk nekā 300 tūkstošiem eiro uzstādīs jaunu konferenču sistēmu
Saeima par 321 510 eiro iegādāsies jaunu konferenču sistēmu, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija.
Iepirkuma priekšmets ir konferenču sistēma Saeimas sēžu zāles novecojušās konferenču sistēmas aizstāšanai ar mūsdienīgu risinājumu, kas nodrošina efektīvāku sistēmas lietošanu, uzlabotu funkcionalitāti, kā arī vieglāku darbības pārraudzību un administrēšanu.
Sistēmu piegādās uzņēmums SIA "A-T Trade Music".
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "A-T Trade Music" reģistrēts 1993.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 46 442 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks un valdes loceklis ir Igors Zlobins.
2024. gadā "A-T Trade Music" strādāja ar 9 863 538 eiro apgrozījumu un 397 364 eiro peļņu.