Pieplūdums Igaunijas pusē? Kā jaunie alkohola tirdzniecības ierobežojumi Latvijā ietekmējuši pierobežas veikalu apmeklējumu
No 1. augusta Latvijā stājās spēkā stingrāki alkohola tirdzniecības un reklāmas ierobežojumi. Kā šo izmaiņu ieviešana ietekmējusi alkoholisko dzērienu pirkšanas apjomu pierobežas veikalos Valkā?
Latvijā alkoholiskos dzērienus tagad var iegādāties veikalos īsāku laiku nekā iepriekš: no pirmdienas līdz sestdienai dzērienu tirdzniecība notiek no plkst. 10:00 līdz 20:00, bet svētdienās pārdošanai jābeidzas jau plkst. 18:00. Agrāk Latvijā, tāpat kā Igaunijā, alkoholiskos dzērienus varēja iegādāties katru dienu līdz plkst. 22:00.
Apgrozījums pieaudzis
Augustā Latvijā tika ieviesti arī citi ierobežojumi - aizliegta alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāma presē, kā arī attiecīga reklāma kinoteātros, tīmekļa vietnēs un e-pasta sūtījumos.
Šķiet, ka Latvijas noteiktie ierobežojumi veicinājuši veikalu apgrozījuma pieaugumu pierobežā esošajā Valgā, vēsta "Postimees.ee".
"Selver" komunikācijas vadītāja Marianna Jērvela norādīja, ka Valgas "Selver" veikalā latviešu valoda dzirdama katru dienu, īpaši vasarā, kad to apmeklē veselas tūristu autobusu grupas.
"Pēdējā laikā vakaros arvien biežāk var dzirdēt latviešu valodu, un visi saka, ka Latvijā vakaros vairs nevar nopirkt alkoholu," norādīja Jērvela.
Viņa piebilda, ka augustā pirkumu apjoms un skaits no plkst. 20:00 līdz 22:00 no pirmdienas līdz sestdienai bija aptuveni divas reizes lielāks nekā parasti.
"Svētdienās vērojām līdzīgu pieaugumu no plkst. 18:00 līdz 22:00. Ja pārvēršam datus dienas griezumā, tad šajā laikā mūsu Valgas veikalā vidēji bija par 10 līdz 20 pircējiem vairāk nekā jūlijā.
Runājot par veikala apgrozījumu, tas nozīmē papildu ieņēmumus alkoholisko dzērienu sektorā par vairākiem tūkstošiem eiro augustā," norādīja veikalu tīkla pārstāve.
Jērvela pieļāva, ka, apkopojot visu Valgas veikalu rezultātus, kopējā summa, visticamāk, varētu būt trīs līdz četras reizes lielāka nekā iepriekš minētā.
"Rimi Eesti" iepirkumu vadītāja Marilina Jurisone arī apstiprināja, ka alkohola pārdošanas apjomi viņu veikalā Valgā augustā un septembrī, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieauguši gandrīz par 40 procentiem. Iespējams, lomu spēlējuši arī vietējie pircēji.
Pēc Jurisones teiktā, nav iespējams ar pārliecību apgalvot, ka viss šis pieaugums saistīts tikai ar Latvijas tūristiem. "Iespējams, ka savu lomu spēlē arī tie igauņi, kuri agrāk devās uz Latviju papildināt savus krājumus," viņa izteica viedokli.
"Rimi" un "Selver" atrodas Valgā tieši pie Igaunijas–Latvijas robežas. Savukārt "Maxima" veikals ir izvietots dažus kilometrus tālāk.
"Maxima Eesti" komunikācijas vadītāja Janika Jāgo atzina, ka viņi nav novērojuši būtisku pārrobežu tirdzniecību, lai gan pārdošanas rādītāji ir mainījušies.
"Ja aplūkojam septembra pirmo pusi, var redzēt nelielu stiprā alkohola pārdošanas pieaugumu salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn," apstiprināja Jāgo.
Viņa piebilda: "Tomēr mēs nevaram ar 100% pārliecību sasaistīt šo pieaugumu ar pārrobežu iepirkšanos, jo esam nedaudz mainījuši atlaides politiku alkoholisko dzērienu kategorijā, un, visticamāk, tieši tas ietekmējis pārdošanas apjomus."
Pēc viņas teiktā, vājo alkoholisko dzērienu pārdošana turpina nedaudz samazināties. "Tāpēc, balstoties uz mūsu pārdošanas statistiku, mēs nevaram apstiprināt plaša mēroga pārrobežu tirdzniecību."