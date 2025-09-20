Pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas Olga un Ivo savu zapiņa vabolīti, kas nu ir patiešām liels retums auto tirgū, apslacīja ar dzirkstošo vīnu un tad aizlaida pirmajā izbraucienā.
Slavenības
Šodien 07:39
Olga Rajecka ar vīru Ivo Bankavu restaurējuši 58 gadus senu mantojumu - zaļu zaporožecu
Dziedātāja Olga Rajecka ar vīru Ivo Bankavu restaurējuši no viņa krustmātes mantojumā saņemto 1967. gada izlaiduma mašīnīti "Zaporožec" izteiksmīgi zaļā krāsā.
27 zirgspēku jaudīgo padomju auto "ZAZ 965" Ukrainas pilsētā Zaporižjā ražoja no 1960. līdz 1969. gadam, un tas pārsteidzoši līdzinājās itāļu automobilim "Fiat 600".
