Likumsargi Krāslavas novadā siltumnīcā atklāj marihuānas audzētavu
Likumsargi Krāslavas novadā siltumnīcā atklāj marihuānas audzētavu, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Jūlija Jurāne.
Pagājušajā trešdienā, 30. jūlijā, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā amatpersonas, pārbaudot saņemto operatīvo informāciju saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Krāslavas novadā kādā privātmājas teritorijā konstatēja marihuānas stādu audzētavu.
Likumsargi pārbaudīja siltumnīcu, kas atradās teritorijā, un tajā konstatēja 89 marihuānas stādus, kas tika audzēti podos. Visi marihuānas stādi tika izņemti.
Saistībā ar šo notikumu pret 1979. gadā dzimušu vīrieti ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 256. panta pirmās daļas, proti, par narkotiskās vai psihotropās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu. Psr to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Savukārt šā gada 31. jūlijā, arī pārbaudot operatīvo informāciju, likumsargi Krāslavā, pie 1998.gadā dzimuša vīrieša dzīvoklī un privātmājā, atrada un izņēma 12 vīstokļus ar izžāvētu zaļganbrūnas krāsas nezināmas izcelsmes - marihuānai līdzīgu vielu, kā arī trīs litru burku ar zaļganbrūnas krāsas nezināmas izcelsmes - marihuānai līdzīgu vielu.
Pašlaik ir nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu precīzu izņemto vielu sastāvu. Tāpat izņemti trīs nogriezti marihuānas augi žāvēšanai, un marihuānas augu nogriezumi. Kopējais izžāvētas marihuānas svars ap 40 gramiem.
Pret personu ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu. Par to pdzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.