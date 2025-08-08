Mežā Tukuma pusē sadedzināto vīrieti viņa mājās nogalinājis 29 gadus vecs remonstrādnieks
Aprīļa vidū vēstīts, ka mežā netālu no Ķesterciema, Tukuma novadā, atrasts sadegušas cilvēka mirstīgās atliekas, ietītas segā. Noskaidrojās, ka vīrietis ticis nogalināts savā mājā Jūrmalā - viņam vairākas reizes durts ar nazi, pēc tam līķis aizvests uz mežu, lai slēptu nozieguma pēdas.
16. aprīļa rītā netālu no Ķesterciema, uz ceļa Sloka - Talsi no meža puses sākuši pacelties dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg ne tikai meža zemsedze, bet arī cilvēka ķermenis.
Apskatot 76 gadus vecā vīrieša mirstīgās atliekas, policija konstatēja durtas un grieztas brūces. Drīz vien aizdomās par slepkavību tika aizturēts 29 gadus vecs vīrietis. Šonedēļ prokurors nodeva lietu tiesai, lūdzot apsūdzēt vīrieti slepkavībā un mirušā apgānīšanā.
"Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka apsūdzētais īslaicīgi dzīvoja cietušā privātmājā Jūrmalā, kur veica remontdarbus. Iepriekš viņi nebija pazīstami. Naktī uz 16. aprīli apsūdzētais, atrodoties mājas piebūvē, caur bēniņiem iekļuva dzīvojamajās telpās, kur atradās cietušais. Saskaņā ar lietas materiāliem, vīrietis sēdējis krēslā, kad apsūdzētais izņēmis no kumodes nazi ar vismaz 10 centimetrus garu asmeni un izdarījis vismaz desmit dūrienus dažādās ķermeņa vietās - krūtīs, kaklā un galvas apvidū. Nāve iestājusies dažu minūšu laikā," teikts apsūdzībā.
Lai slēptu nozieguma pēdas, apsūdzētais ietina līķi segās un ar mirušajam piederošo automašīnu "Toyota" aizveda to uz mežu. Tur viņš aplēja mirstīgās atliekas ar degšķidrumu un aizdedzināja.
Prokurore Jūlija Pridāne skaidro: "Lietā nav konstatēts, ka starp apsūdzēto un mirušo iepriekš būtu bijuši kādi konflikti vai strīdi. Tādēļ apsūdzībā norādīts, ka slepkavība izdarīta bez jebkāda iemesla. Jāatzīmē, ka apsūdzētais jau iepriekš vairākkārt sodīts par krimināliem nodarījumiem, tostarp par vardarbīgiem noziegumiem. Konkrēto slepkavību viņš izdarīja laikā, kad vēl nebija dzēsta iepriekšējā sodāmība."