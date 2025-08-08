No ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie.
112
Šodien 09:28
No ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie
Ceturtdien no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Šogad VUGD kopumā no ūdenstilpēm izcēluši 78 bojāgājušos.
Viens mirušais atrasts upē Ventspils novada Užavas pagastā, bet otrs dīķī Salaspils novada Salaspils pagastā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu - 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.