Nedēļas nogalē jārēķinās ar palēninātu satiksmi Pierīgā
Plānojot brīvdienu braucienus, jārēķinās, ka vairākās vietās Pierīgā notiek ceļu būvdarbi un satiksme ir palēnināta, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Lēnāka satiksme Pierīgā var būt Bauskas virzienā (A7), pie Krustkalniem, kā arī uz Rīgas apvedceļiem (A4, A5) pie Upesciema un Salaspils. Tāpēc autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļam šajos virzienos un iespēju robežās izmantot citus maršrutus.
Visā Latvijā ceļu būvdarbi turpinās 69 posmos.
Uz Vidzemes šosejas (A2) pie Siguldas remontdarbu laikā ieviesti divi reversās kustības posmi: no Siguldas Ceļu satiksmes drošības direkcijas līdz pievadceļam Lorupes gravai (V96) un pie tirdzniecības centra "Šokolāde". Ieviests arī ātruma ierobežojums 50 un 30 km/h, platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.
Vidzemes šosejas (A2) posmā no Grundzāles līdz Lācupiem ir trīs luksofora posmi, kā arī platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 50 minūtes.
Daugavpils šosejas (A6) posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei ir viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums līdz 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.
Uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) no Mežāres līdz pagriezienam uz Murāniem (P84) noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, un paredzamais šķērsošanas laiks 25 minūtes. Savukārt pie Ludzas ir trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi šajā posmā ir 70 un 50 km/h, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks sasniedz 35 minūtes.
Uz Daugavpils apvedceļa (A14) un A14 posmā līdz Sventei ir trīs luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.