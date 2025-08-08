Piektdien daudzviet līs.
Šodien 07:07
Piektdien daudzviet līs, vietām - stipri un pērkona pavadībā
Piektdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus, vietām būs stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā - brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +18..+22 grādi.
Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem gaidāms lietus, vakarpusē pieaugs pērkona negaisa risks. Valdošais būs neliels dienvidu vējš, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20 grādiem.
Lielā Eiropas daļā laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals, Latvijā tos ietekmē arī ciklons, kas atrodas pie Islandes. Atmosfēras spiediens Latvijā 1016-1021 hektopaskāls jūras līmenī.