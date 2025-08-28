Eksperti prognozē, ka Latvijā šogad pamatīgi augs pārtikas cenas; jostas būs jāsavelk vēl vairāk
Swedbank eksperti ir publicējuši pārskatu par ekonomisko situāciju valstī un tās attīstības prognozi. Šogad patērētājus nekas labs negaida. Cerības ir uz 2026. un 2027. gadu.
"Mājsaimniecības iegādājas nekustamo īpašumu, jaunu automašīnu reģistrācija ir ievērojami palielinājusies, taču privātajā patēriņā nav manāma atveseļošanās," teikts ziņojumā.
Dati par komercbanku karšu tēriņiem otrajā ceturksnī liecina tikai nedaudz lielāku pirkumu apjomu salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Mazumtirdzniecība stagnē, un to uz leju velk ārkārtīgi vāji rādītāji pārtikas segmentā.
"Viens no zemā patēriņa iemesliem, īpaši pārtikas nozarē, varētu būt pieaugošā inflācija. Pārtikas cenas ir bijis viens no galvenajiem inflācijas spiediena faktoriem, un turpmākajos mēnešos šī gada sliktā raža var izraisīt papildu cenu pieaugumu atsevišķām svaigu produktu grupām," ziņo bankas ekonomisti.
Inflācija 2025. gadā vidēji būs 3,7% un turpmākajos gados saglabāsies zem 3%, ko atbalstīs mazāks enerģijas cenu spiediens un spēcīgāks eiro. Taču pēc tam viss būs kārtībā, uzskata banka: "Patērētāju noskaņojums ir pieaudzis līdz ilgtermiņa vidējam līmenim, mājsaimniecību uzkrājumi pieaug, nodarbinātība ir gandrīz atgriezusies 2019. gada augstākajā līmenī, un bezdarbs turpina samazināties. Bruto algas šogad un turpmākajos gados augs straujā tempā, par 7,5 %, kas turpinās veicināt pirktspējas pieaugumu." "Tādējādi, lai gan patēriņš šogad saglabāsies vājš, paredzams, ka 2026.–2027. gadā tas pieaugs ievērojami straujāk," secina eksperti.