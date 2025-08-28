"Leffe Gastro Pub Abbey" atklāšana
15. augusta vakarā notika "Leffe Gastro Pub Abbey" atklāšanas pasākums.
Irēna Pulkinena ierodas Latvijā sveikt draugu kroga atklāšanā
Uzņēmēja Irēna Pulkinena priecājas, ka kopā ar vairākiem Spānijā dzīvojošiem latviešiem vasaras izskaņu sanācis nosvinēt Vecrīgā, kur jauna krodziņa "Leffe Gastro Pub Abbey" atklāšanas svētkus sarīkoja pieredzējušais restorānu saimnieks Edgars Beitāns.
“Tikai trīs nedēļas esmu Latvijā. Šovasar ilgāk paliku Spānijā, pēc tam aizbraucu ciemos pie draudzenes uz Itāliju, paceļoju pa Sicīliju, uz Latviju sanāca atbraukt tieši, kad iestājās aukstums, no kā vienmēr esmu centusies izvairīties,” žurnālam "Kas Jauns" atzīst Irēna. Jau nedēļas beigās Pulkinena bija ceļa jūtīs uz Somiju, kur noris remonts lauku mājā. “Pēc tam uz kādu laiciņu vēl atgriezīšos Latvijā, un tad jau atkal lidošu atpakaļ uz Spāniju.”
Līdz ar to pirmā ballīte, ko šovasar sanāca pieredzēt Rīgā, bija Edgara Beitāna izlolotā kroga un restorāna atklāšanas svinības. Irēna rēķina, ka ar Edgaru pazīstama ir vismaz 40 gadu. Arī Beitāns jau daudzus gadus dzīvo gan Latvijā, gan Spānijā, kur Marveljas apkaimē īpašumus iegādājušies daudzi latvieši. “Bija ļoti jauka publika, satiku daudz cilvēku, ko gadiem nebiju sastapusi. Cienasts bija izcils, austeres un vēl dažnedažādi labumi, dzērieni – ekskluzīvi. Un otrajā stāvā ir restorāns, kurā arī pavakariņojām. Es izvēlējos velingtonu, un tas bija ekselents! Interjers arī ļoti skaists, un apkalpošana – ļoti augstā līmenī. Ja vēl ir laba kompānija, tad vakars sanāk perfekts,” priecājas Irēna Pulkinena, sakot, ka augstu vērtē sava drauga Edgara Beitāna un viņa biznesa kompanjona Andreja Kudraveca jaunizveidoto vietu Vecrīgā.