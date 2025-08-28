"Sen nebiju jutusi kaut ko tādu..." Zvērot "aizstāvēt Krieviju", Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji saņēmuši pases Pleskavā
Pleskavas apgabala gubernators publicējis videoklipu, kurā redzama ārzemnieku grupa, kas zvēr "aizstāvēt Krieviju" un saņem Krievijas pases. Latvijas specdienesti apstiprinājuši, ka vairāki Latvijas pilsoņi ir ieguvuši Krievijas pases, un paziņojuši, ka to uztver kā noziegumu.
Par to, ka, neskatoties uz tiesiskuma trūkumu Krievijā, uz turieni pārceļas Baltijas valstu iedzīvotāji, Krievijas propaganda stāsta visus trīs ar pusi gadus kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. 2024. gada beigās "Postimees", balstoties uz atklātiem avotiem, analizēja, kas tieši dodas uz austrumiem.
2024. gada 26. augustā Pleskavas apgabala gubernators savā "Telegram" kanālā publicēja videoklipu, kurā redzama svinīgā ceremonija, kurā zvērestu Krievijai deva "14 imigranti, kas pārcēlušies uz pastāvīgu dzīvi Pleskavas apgabalā".
"Brīvprātīgi un apzināti pieņemot Krievijas Federācijas pilsonību, es svinīgi zvēru ievērot Krievijas Federācijas Konstitūciju un likumdošanu, tās pilsoņu tiesības un brīvības, pildīt Krievijas Federācijas pilsoņa pienākumus valsts un sabiedrības labā, aizstāvēt Krievijas Federācijas brīvību un neatkarību, būt uzticīgam Krievijai, cienīt tās kultūru, vēsturi un tradīcijas," šie cilvēki vienā balsī, nolasot no lapas diktāta veidā, deklamē Krievijas Federācijas pilsoņa zvērestu.
Mihails Vedernikovs paziņoja, ka visi šie cilvēki ieradušies pēc Krievijas pasēm no Latvijas, Igaunijas, Azerbaidžānas un Īrijas. Kopā ar pieaugušajiem pilsonību ieguvuši arī bērni, kuri vēl nav sasnieguši 14 gadu vecumu - vecumu, kad Krievijā tiek izsniegta pirmā iekšzemes pase.
Visos gadījumos ieceļošana Krievijā notikusi ar tūristu vīzu, precizēja Krievijas reģiona vadītājs, kura teritorija robežojas ar Igauniju un Latviju. "Katrai ģimenei bija savs nozīmīgs iemesls. Taču pats galvenais - iespējas, kas parādījās pateicoties mūsu prezidenta lēmumiem. Lai jaunā dzīve Krievijā, Pleskavas apgabalā, būtu laimīga un veiksmīga! Laipni lūgti mājās!" ar šiem vārdiem Vedernikovs noslēdza savu paziņojumu.
Jauno Krievijas pilsoņu vārdi netiek atklāti, taču viņu sejas videoierakstā ir redzamas. Video noslēdzas ar PSRS himnu, kuru Vladimirs Putins atjaunoja kā Krievijas valsts himnu uzreiz pēc nonākšanas Kremlī. Klātesošie Pleskavas apgabala administrācijas ēkā himnu klausās stāvot. Dažiem acīs ir asaras.
"Mans tēvs ir lepns, ka esmu atgriezies Krievijā. Atgriezies tur, kur dzimis viņa tēvs, mans vectēvs. Tādi iespaidi! Stāvu un vēl tagad dreb rokas!" pēc ceremonijas sacīja vīrietis pusmūžā, blakus kuram stāvēja viņa sieva ar zīdaini rokās.
"Es sen nebiju jutusi kaut ko tādu... No iekšpuses. Saprotat?" sacīja pirmspensijas vecuma sieviete, asarām acīs, stāvot radu lokā un pieskaroties krūtīm. "Īpaši himna... Man pat nav ko teikt, jo viss ir iekšā."
"Postimees" vērsās pēc komentāriem Igaunijas un Latvijas valsts institūcijās, lai attiecīgās dienesta iestādes apstiprinātu vai noliegtu Pleskavas varasiestāžu apgalvojumus par cilvēku no Igaunijas un Latvijas piedalīšanos ceremonijā.
"Apstiprinām, ka saskaņā ar Valsts drošības dienesta (VDD) rīcībā esošo informāciju vairāki Latvijas pilsoņi, kuri pārcēlušies uz pastāvīgu dzīvi Krievijas Pleskavas apgabalā, šī gada augustā ieguvuši Krievijas pilsonību," operatīvi atbildēja Latvijas specdienests.
Uz jautājumu, vai kāds no video redzamajiem cilvēkiem varētu radīt apdraudējumu Latvijas drošībai, VDD atbildes nesniedza. VDD pārstāvis norādīja arī, ka saskaņā ar Latvijas Pilsonības likuma 9. pantu, Latvijas pilsoņi nedrīkst vienlaikus būt arī Krievijas pilsoņi.
"Saskaņā ar šī likuma 23. panta 2. daļu Latvijas pilsonim, kurš ieguvis Krievijas pilsonību, ir pienākums 30 dienu laikā no pilsonības iegūšanas brīža iesniegt pieteikumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības. Ja persona šajā termiņā šo pienākumu nepilda, Valsts drošības dienests (VDD) nosūtīs informāciju par šiem gadījumiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ar priekšlikumu par Latvijas pilsonības atņemšanu," skaidroja Valsts drošības dienestā.
Tur arī atgādināja, ka gadījumos, kad persona iegūst dubulto Latvijas un Krievijas pilsonību pirms pilngadības sasniegšanas, tā ir pienākums atteikties no viena no pilsonībām līdz 25 gadu vecumam (Latvijas Pilsonības likuma 23. panta 3. daļa).
"Mēs varam apstiprināt, ka VDD pievērš pastiprinātu uzmanību Latvijas pilsoņiem, kuriem ir saistība ar valstīm-agresorēm - Krieviju. Konstatējot draudus, ko persona rada Latvijas nacionālajai drošībai, VDD izmanto dažādus instrumentus to novēršanai. Ņemot vērā darba specifiku, VDD atturēsies no plašākiem komentāriem attiecībā uz konkrētām personām," precizēja Valsts drošības dienests.
VDD pievērsa uzmanību tam, ka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un normatīvo bāzi Latvijas pilsoņiem nevar liegt iebraukt Latvijā. "Citu valstu pilsoņiem iebraukšana Latvijā var tikt liegta tikai tad, ja šīs personas iekļautas tā dēvētajā melnajā sarakstā vai ārvalstu personu sarakstā, kurām liegts iebraukt Latvijas Republikā, vai arī, šķērsojot robežu, tiek liegta iebraukšana," komentāru noslēdza mūsu sarunbiedrs Latvijas Valsts drošības dienestā.
Iepriekš Lietuvā ir sākta prakse atņemt Krievijas pilsoņiem uzturēšanās atļaujas par pārāk biežām ceļojumu reizēm uz Krieviju. Savukārt no 1. septembra Latvijā stāsies spēkā jauni iebraukšanas noteikumi ārvalstu pilsoņiem, izņemot ES pilsoņus. Turpmāk katram ārzemniekam būs jāiesniedz iebraukšanas atļaujas pieteikums ne vēlāk kā 48 stundas pirms robežas šķērsošanas. Ja jaunos noteikumus ignorēs, Latvijas varasiestādes varēs piemērot lielas naudas sodus un noteikt iebraukšanas aizliegumu.