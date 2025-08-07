Dzintra Rancāne (foto: Valsts policija)
112
Šodien 17:19
Meklē Dzintru Rancāni, kura 29. jūlijā no Rēzeknes novada devās ar autobusu uz Liepāju un pazuda
Šodien Valsts policijā saņemta informācija, ka kopš 29. jūlija pulksten 15.40 bezvēsts prombūtnē atrodas 1975.gadā dzimusī Dzintra Rancāne, kura no Rēzeknes novada Stružānu pagasta ar sabiedrisko transportu devās uz Liepāju un līdz 7. augustam nav atgriezusies savā dzīvesvietā. Pēdējo reizi sieviete redzēta autobusā Strūžāni – Rēzekne.
Dzintra Rancāne (foto: Valsts policija)
Pazīmes: 167 cm gara, apaļīgas miesas uzbūves, kastaņbrūni mati, pelēkzilas acis.
Apģērbs: zila džinsa jaka, rozā blūze ar īsām piedurknēm, zilas džinsa bikses, brūnas sandales.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.