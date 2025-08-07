Rīgas osta turpina saņemt regulāras un drošas degvielas piegādes no ASV
Šodien, 7. augustā Rīgas ostas terminālī SIA “NAFTIMPEKS” no Texas City ostas ASV tika sagaidīts kuģis KIZOMBA ar 39 245 tonnām dīzeļdegvielas. Šī ir jau piektā dīzeļdegvielas krava no Amerikas Savienotajām Valstīm, kas piegādāta veiksmīgas sadarbības ietvaros, nodrošinot stabilas un drošas degvielas piegādes Latvijai.
Kārtējā dīzeļdegvielas piegāde ir apliecinājums pastāvīgai sadarbībai, ko aizsāka Ekonomikas ministra un uzņēmēju vizīte Hjūstonā (ASV) pagājušā gada septembrī, kurā piedalījās arī SIA “NAFTIMPEKS” vadība. Tas vienlaikus liecina, ka Rīgas ostas uzņēmumi ir diversificējuši biznesu un spēj nodrošināt augstas pievienotās vērtības kravas no rietumu partneriem, stiprinot valsts energoapgādes drošumu un konkurētspēju.
“ASV ir Latvijas sabiedrotais un ekonomiskās sadarbības partneris. Vēsturiski lielākā Latvijas uzņēmēju delegācija ASV pagājušā gada septembrī pavēra durvis ciešākai sadarbībai starp abām valstīm un šī kārtējā degvielas kuģa ierašanās ir apliecinājums šīs sadarbības rezultātiem. ASV ir nozīmīga loma Latvijas energoneatkarības stiprināšanā un arī turpmāk Ekonomikas ministrija veicinās ekonomisko saišu stiprināšanu un sadarbību,” norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Kuģis KIZOMBA ar ASV kompānijā Marathon Petroleum Company LP ražoto dīzeļdegvielu atstāja Texas City ostu ASV 13. jūlijā. Pēc tā ienākšanas Rīgas ostā tika veiktas standartprocedūras – kravas apstrāde un kvalitātes kontrole. Pašreiz dīzeļdegviela tiek iesūknēta uzglabāšanai Rīgas ostas termināļu rezervuāros, no kurienes to saņems degvielas uzpildes stacijas visā Latvijā.
“Naftas produktu tirgus spēj pārorientēties un to pierāda kuģa KIZOMBA ierašanās Rīgas ostā ar kārtējo dīzeļdegvielas kravu no Amerikas Savienotajām Valstīm. Pateicoties ostas komersantu aktivitātēm, strādājot ar naftas produktu piegādātājiem ASV, ir rasts risinājums, lai, izmantojot Rīgas ostas termināļus, nodrošinātu ekonomiski atbilstošas un stabilas degvielas piegādes vietējam tirgum un arī stiprinātu mūsu valsts enerģētisko neatkarību,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Atzīmējot veiksmīgu sadarbību naftas produktu piegāžu jomā, šodien kuģa KIZOMBA pienākšana tika sagaidīta, piedaloties Ekonomikas ministrijas un ASV vēstniecības pārstāvjiem, kā arī Rīgas brīvostas un SIA NAFTIMPEKS vadībai.
SIA “NAFTIMPEKS” ir Rīgas ostas lielākais un modernākais lejamkravu terminālis, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā un loģistikā, nodrošinot starptautiskiem standartiem atbilstošus risinājumus klientiem Baltijā un ārpus tās.