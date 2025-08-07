Sadūra paziņu līdz nāvei - Āgenskalnā aizdomās par slepkavību aizturēts iepriekš sodīts vīrietis
Šogad 24. jūlija vēlā vakarā, Rīgā, Āgenskalnā, kāds 1968. gadā dzimis vīrietis pēc konflikta sadūra savu 1980. gadā dzimušo paziņu. Cietušais vīrietis diemžēl nomira, bet iespējamais vainīgais pameta notikuma vietu. Valsts policijas likumsargi operatīvi noskaidroja iespējamā vainīgā vīrieša identitāti un atrašanās vietu un viņu aizturēja. Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, un aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Šā gada 24. jūlijā ap pulksten 23.00 Valsts policijā tika saņemts izsaukums uz kādu dzīvokli Rīgā, Āgenskalnā, kur divu vīriešu starpā bija norisinājies konflikts. 1968. gadā dzimis vīrietis bija iedūris ar nazi 1980. gadā dzimušam vīrietim, kā rezultātā sadurtais vīrietis nomira. Jāpiebilst, ka personas atradās alkohola reibumā. Pēc notikušā iespējamais vainīgais vīrietis pameta notikuma vietu.
Veicot izmeklēšanas darbības, izdevās noskaidrot iespējamā vainīgā vīrieša identitāti un viņa atrašanās vietu. Naktī uz 25. jūliju Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pārdaugavas pārvaldes un Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonām aizturēja 1968. gadā dzimušo vīrieti.
Aizdomās turētais vīrietis jau iepriekš nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā un sodīts, tai skaitā par slepkavībām. 25. jūlijā tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 116. panta, proti, par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts sods – mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.