Ķīšezerā ielaidīs tūkstošiem zandartu mazuļu
Piektdien, 8. augustā, plkst. 9.00 Ķīšezerā notiks kārtējā zivju resursu papildināšana, un ezerā mītošajai zivju saimei pievienosies 22 900 zandartu mazuļu.
Zivju mazuļu ielaišanu organizē Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments. Tos piegādās no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta” BIOR” zivju audzētavas “Tome’’.
Mazo zandartu iegādi un ielaišanu departaments finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē.
Ielaižamo zivju konkrēto sugu un daudzumu departaments saskaņo ar Institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzēto zivju mazuļus, zandartu mazuļu jaunās dzīves sākuma brīdī Ķīšezerā kopā ar pašvaldības speciālistiem klāt būs pārstāvji no Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts vides dienesta un zinātniskā institūta “BIOR”. Zivju ielaišanā ezerā piedalīsies arī Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija.
Zandartu mazuļu ielaišana Ķīšezerā plkst. 9.00 notiks Pāvu ielā 16, pie Rīgas pašvaldības policijas glābšanas stacijas.