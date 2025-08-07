Labklājības ministrs: "Arvien vairāk bērnu tiek izņemti no ģimenēm. Šie skaitļi ir traģiski!"
Ja 2023. gadā ik dienu no ģimenēm tika izņemti vidēji trīs bērni, tad pērn – jau četri bērni dienā. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) aicina ikvienu padomāt par iespēju kļūt par audžuģimeni. Pats viņš par audžuģimenes statusu gan pagaidām neesot domājis, jo pagājušogad kļuvis par tēvu trešajam dēlam.
Palielinoties bērnu skaitam, kuri tiek izņemti no ģimenēm, Labklājības ministrija ir uzsākusi kampaņu “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!”, šogad īpaši akcentējot viesģimenes lomu. Kā iemeslu, kāpēc palielinās šo bērnu skaits, un kas ir tie graujošie faktori, kāpēc vecākiem tiek atņemti bērni, ministrs TV24 raidījumā “Dienas personība” atbild lakoniski: “Narkotikas. Alkohols. Esam daudz domājuši, kā atbalstīt jaunos vecākus, jo situācija nav laba.”
Viņš atsaucas uz citu Eiropas Savienības valstu pieredzi, proti, daudzās valstīs jau bērnudārzā tiek monitorēta situācija mājās. “Svarīgi šo problēmu atrast jau saknē, novērst to, lai skolā bērns var mācīties mierīgi. Skaitļi ir drastiski,” viņš atkārto un piebilst: “Manuprāt, kampaņa “Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!” ir ļoti svarīga, jo katram bērnam ir tiesības dzīvot ģimenē. Ja viņš bērnībā ir bijis traumēts, svarīgi, lai šis bērns viesģimenē sajūt drošību, saprot, ka var būt arī citādāk.”
Latvijā ārpusģimenes aprūpē šobrīd atrodas ap 5700 bērnu, ap 3500 ir aizbildniecībā. Runājot par adopciju, ministrs skaidro, ka uz ārzemēm kopš 2020. gada adopcija vairs nav iespējama, bet ģimenes Latvijā izvēlas adoptēt mazus bērnus, bez veselības problēmām, mazāk pusaudžus. Uz jautājumu, vai pats ministrs būtu ar mieru kļūt par audžuģimeni, viņš atbild, ka šādu iespēju nav apsvēris, bet lepojas, ka ir tēvs trim dēliem.