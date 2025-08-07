Bauskā durvis vērs jaunais “Lidl” veikals
Jau pēc divām nedēļām, 21. augustā, tiks atklāts jaunais “Lidl” veikals Bauskā, Zaļā ielā 5.
Jaunais veikals durvis vērs 21. augustā plkst. 7.30 no rīta. Šogad šis būs ceturtais atvērtais veikals. Atzīmējot veikala atklāšanu, “Lidl” piedāvās īpašas aktivitātes: pirmajiem trim klientiem, kas ieradīsies jau rīta agrumā, dāvanā tiks pasniegtas 30 EUR dāvanu kartes, bet laimes rata dalībniekiem būs iespēja laimēt dažādas balvas. Tāpat apmeklētājus sagaidīs īpašie piedāvājumi un dažādi pārsteigumi.
Jaunajā veikalā apmeklētājiem būs pieejamas 10 pašapkalpošanās kases un 4 regulārās kases. Jaunā veikala ēka ir ~ 2255 m2 liela ar 1342 m2 plašu tirdzniecības zāli.
Pie veikala izveidotas 110 autostāvvietas “Lidl” klientiem. Velobraucējiem. zem jumta uzstādīti 6 nerūsējoša tērauda statīvi 12 velosipēdu drošai pieslēgšanai.
Pie Bauskas veikala tika atjaunots Vītolu ielas posms, uzlabota gājēju infrastruktūra un izbūvēts luksofors, tādejādi uzlabota satiksmes drošība. Līdz šim šajā Zaļās ielas posmā nebija regulējamas gājēju pārejas. Tagad pilsētas iedzīvotāji var droši šķērsot aktīvo A7 transporta maģistrāli, kas iet cauri pilsētai.
Papildu, pēc pilsētas pašvaldības iniciatīvas, blakus esošajā daudzdzīvokļu mājas pagalmā Vītolu ielā izbūvētas 10 autostāvvietas un atjaunoti soliņi mājas iemītnieku vajadzībām.
Veikala teritorijā ir uzstādīta īpaša kukaiņu māja – vieta, kur dabas daudzveidība satiekas ar cilvēku rūpēm par vidi. Izveidojot kukaiņu māju jaunā veikala teritorijā Bauskā, “Lidl” vēlas uzsvērt ilgtspējīgas pilsētvides nozīmi un dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Par kukaiņu mājas iekārtošanas darbiem uzņēmums ziņos rudenī.
Būvniecības darbus veica “Jēkabpils PMK” speciālisti, bet projektēšanu nodrošināja SIA “Acitektura”.
“Lidl Latvija” pirmo veikalu durvis Latvijā vēra 2021. gada 7. oktobrī, kad vienā dienā tika atklāti pirmie 15 veikali. Kopš tā laika “Lidl” veikalu skaits ir vairāk nekā dubultojies, un uzņēmums turpina paplašināties.