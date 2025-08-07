Vakar Latvijā dzēsti 15 ugunsgrēki; kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus
Vakar Latvijā dzēsti 15 ugunsgrēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Neilgi pirms sešiem vakarā ugunsdzēsēji saņēma informāciju, ka Dobelē cilvēks ir devies peldēt Bērzes upē un nav iznācis krastā. Glābēji pārmeklēja ūdenstilpi un 15 metrus no krasta atrada bojāgājušo cilvēku, kuru izcēla krastā un nodeva Valsts policijas amatpersonām.
Plkst. 13.27 VUGD saņēma izsaukumu uz Ropažu novada Stopiņu pagastu, kur vienstāva angārā dega atkritumi viena kvadrātmetra platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās 55 cilvēki un objekta darbinieki bija sākuši dzēšanu. Plkst. 14.13 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 12.31 saņemts izsaukums uz Uriekstes ielu Rīgā, kur divstāvu noliktavas otrā stāva telpā dega avārijas barošanas ierīce trīs kvadrātmetru platībā. Notikuma vietā, izmantojot ugunsdzēsības aparātus, darbinieki bija sākuši dzēšanas darbus. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 15 cilvēki. Plkst. 16.06 ugunsgrēks likvidēts.
Vakar ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega siltumnīca, kūpinātavas, vieglā automašīna, elektrības stabs, dīvāns, divos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, sausā zāle un piecos gadījumos atkritumi.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus - 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.