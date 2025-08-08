"Es nezinu, kas notiks ar šo paaudzi": Latvijā pauž bažas par mākslīgā intelekta ietekmi un to, ka "iPhone izsūc enerģiju"
TV24 raidījumā "Preses klubs" trīs paaudžu pārstāvji - Vilis Krištopans, Jānis Kisiels un Kalvis Vītoliņš - apsprieda, kā mākslīgā intelekta (MI) attīstība ietekmē pusaudžus: vai tas traucē viņu socializācijai, vai tas vājina ambīcijas un kā vecākiem un skolām tikt galā ar jaunajiem digitālā laikmeta izaicinājumiem.
"Man ir basketbola skola, kurai jau ir 26 gadi, caur to ir izgājuši 2400 bērni – un tagad viss sāk sašķobīties," norādīja Vilis Krištopans.
"Bērni negrib, viņiem nav ambīciju, visi tie "iPhone" izsūc enerģiju un vēlmi kaut ko sasniegt. Es nezinu, kas būs ar šo paaudzi." Diskusijā iesaistījās arī Jānis Kisiels, uzsverot sistēmiskās problēmas un izglītības nozīmi:
"Es domāju, ka mākslīgā intelekta attīstību būs ļoti grūti ierobežot. Ir gan plusi, gan mīnusi. Taču visvairāk mani satrauc jaunieši ar nestabilu psihisko stāvokli un kritiskās domāšanas trūkumu. Izglītības iestādēm jāveicina tas, lai bērni vairāk savstarpēji komunicē un socializējas. Pie tā ir jāstrādā, un cīņa būs ļoti sarežģīta."
Kalvis Vītoliņš dalījās ar personīgo pieredzi un piedāvāja netradicionālas idejas:
"Man tas bija pārsteigums, bet mana meita spēja ierobežot sava dēla tieksmi pēc mākslīgā intelekta. Varbūt cilvēkiem biežāk vajadzētu atgādināt, ka MI nav dzīva būtne, bet vienkārši statistika."
Viņš arī ierosināja vecākiem apvienoties, lai radītu "bērnu" MI - īpaši pielāgotu saziņai ar bērniem: "Indijā, piemēram, bija uzņēmums, kas sevi pozicionēja kā mākslīgais intelekts, bet patiesībā aiz atbildēm stāvēja īsti cilvēki. Iespējams, arī mums vajadzētu ņemt piemēru no indiešiem - pašiem atbildēt uz bērnu jautājumiem, it kā mēs būtu MI."