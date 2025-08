Jūnijā lielāko atalgojumu no pašreizējiem Saeimas deputātiem saņēmusi Daiga Mieriņa

Šī gada pavasara sesijā Saeimas sēdēs visvairāk debatējis Edvards Smiltēns (AS) - 18 reizes, Aleksandrs Kiršteins - 17 reizes, Jānis Dombrava (NA) - 16 reizes, Artūrs Butāns (NA), Andrejs Ceļapīters un Linda Liepiņa (LPV) - katrs 14 reizes, Andris Kulbergs (AS) un Ingmārs Līdaka (AS) - katrs 13 reizes, Skaidrīte Ābrama - 11 reizes, Edgars Tavars (AS) un Juris Viļums (AS) - katrs desmit reizes.

Saeima šī gada pavasara sesiju slēdza 20.jūnijā, un rudens sesiju sāks 1.septembrī.