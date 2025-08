"Apvienotais saraksts" prasa valdību rast finansiālu atbalstu lietavu skarto saimniecību atbalstam.

Tāpat tiek norādīts, ka, lai arī Zemkopības ministrija plāno pieprasīt finansiālu palīdzību no Eiropas Komisijas, līdz šis atbalsts nonāks pie lauksaimniekiem, paies vēl vairāki mēneši. "Diemžēl, kā rāda līdzšinējā pieredze, tad tā apmērs būs tikai maza daļa no faktiskajiem zaudējumiem. Tāpēc šobrīd izšķirošs ir atbalsts kompensāciju veidā no valsts budžeta līdzekļiem," uzskata politiskais spēks.