Raunas pagastā ražo sieru, kādam līdzīgu Eiropā neatrast

Iekārtots arī pašapkalpošanās veikals, kas pastāv jau četrus gadus – bez pārdevējiem. Ideja noskatīta no kādas Kuldīgas viesnīcas. “Izdomāju, ka telpas mums to atļauj, īpaši nebija jāpiepūlas – nopirku kastīti, ceļmalā uzliku ceļa zīmi. Cilvēki šurp brauc arī Igaunijas, Norvēģijas, citām Eiropas valstīm un, protams, no visas Latvijas. Ierauga mūsu izkārtni un noteikti iegriežas,” saka Ilmārs. Atlikums naudā netiek izdots, bet to var paņemt makaronos. Ja nu nav līdzi skaidras naudas, var veikt arī bankas pārskaitījumu.