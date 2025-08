Atvadīšanās no talantīgās mākslinieces Lienas Baklānes notiks 5. augustā

No 1994. gada Liena Baklāne studēja Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). LMA Glezniecības nodaļas pasniedzēji, gleznotāji bija: katedras vadītājs Vladimirs Kozins (1922-2023; LMA Glezniecības katedrā strādāja 1945-1995), Rita Valnere (1929-2015; LMA Glezniecības katedrā strādāja 1967-2000), Imants Vecozols (LMA Glezniecības katedrā strādāja 1967-1999), Boriss Bērziņš (1930-2002; LMA Glezniecības katedrā strādāja 1964-1999), Uno Daņiļevskis (1945-2007; LMA pedagogs no 1975, Glezniecības katedras pedagogs, dekāns no 1991), Andris Začests (LMA Glezniecības katedrā strādāja 1976-1986), Pēteris Postažs (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1971-2019), Jānis Zemītis (1940-2008; LMA pedagogs no 1981, Glezniecības katedras vadītājs 1993-1998), Roberts Muzis (LMA Glezniecības katedrā strādāja 1978-1999), Edvards Grūbe (1935-2022; LMA Glezniecības katedrā strādāja 1979-2000), Vilis Ozols (1929-2014; Glezniecības katedras vadītājs 1989-1991, pasniedzējs līdz 1999), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1962-1997, rektors 1988-1997), Kristaps Zariņš (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1985-šobrīd, rektors 2017-šobrīd), Aleksejs Naumovs (LMA Glezniecības katedras pedagogs 1985-šobrīd, rektors 2007-2017), Kaspars Zariņš (LMA pedagogs no 1991, Glezniecības katedras pedagogs 1992-šobrīd), Valdis Krēsliņš (1962-2025; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs no 1991), Juris Jurjāns (1944-2023; LMA Pedagoģijas katedrā strādāja 1988-1992, LMA Glezniecības katedras pedagogs no 1992, kopš 1998 LMA Gleznošanas meistardarbnīcas vadītājs), Ieva Iltnere (LMA Glezniecības katedras pedagoģe no 1999), Normunds Brasliņš (LMA Zīmēšanas katedras pedagogs 1988-1998, Zīmēšanas katedras vadītājs no 2012, LMA Figurālās glezniecības meistardarbnīcas pedagogs 1997–2004) u.c.