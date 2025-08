Kādas pārmaiņas un kādu stagnāciju atnesušas pašvaldību vēlēšanas

Aģentūras LETA žurnālists Mārtiņš Kalaus cer sagaidīt, ka varas partijas, tostarp redzot savas sekmes virknē pašvaldību, beigs būt arogantas un tomēr uzrunās vēlētājus. "Labs piemērs šajās vēlēšanās bija Daugavpils, kur politiķis ir mācējis, uzrunājis, pateicis, ir saklausīts un ticis ievēlēts," domā Kalaus. Viņaprāt, līdzīgi esot arī Rēzeknē, kur nacionālā mēroga varas partijas nav vēlējušās vai varējušas uzrunāt pilsētniekus. Uzmanības vērta Kalaua ieskatā ir, piemēram, Rāviņa nepārvēlēšana mēra amatā. "Ja tu tik ilgi esi pie varas, ja tev tik ilgi bijis neapgāžams pārsvars un atbalsts, kas ir tas, kas liek tev vienā brīdī visu to pazaudēt," vaicā žurnālists un pats arī meklē atbildi - iespējams, vainojama šo politiķu augstprātība. Tomēr arī to vēlētāji varot pieciest, ja ar viņiem sarunājas. Tas atšķirot Jelgavu no Jūrmalas, kur, kā akcentē Plaude, vara arī ir ļoti augstprātīga.