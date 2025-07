Rīga uzņems lielāko frizieru un bārddziņu pasākumu Eiropā

Viena no skatuvēm būs veltīta sacensībām, kurās tiks noteikts labākais bārddzinis un frizieris divās kategorijās: speciālistiem ar stāžu mazāk par trijiem gadiem – “Fresh Blood” (“Svaigās asinis” – tulkojums no angļu val.) un pieredzējušiem “Advanced” profesionāļiem ( “Eksperta līmenis” – tulkojums no angļu val.). Katras kategorijas uzvarētājs saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā, sponsoru dāvanas un titulu "Labākais bārddzinis 2025" pēc BBF vērtējuma. Sacensības vērtēs starptautiska žūrija ar nozares ekspertiem no Lielbritānijas, Spānijas, Grieķijas un Bulgārijas.

Savukārt izstāžu hallē būs iespēja iepazīties ar vadošo kosmētikas zīmolu pārstāvjiem, instrumentiem un iekārtām, kā arī izmēģināt un iegādāties produkciju par īpaši izdevīgām cenām.