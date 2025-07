Liepājā notiks pirmais "F**kUp Nights" stila pasākums ar no-saukumu "Mazs kukainīts… un negrimst DIBENĀ"

Pasākumā būs iespēja ieklausīties pašmāju populāru cilvēku neveiksmju un izgāšanās stāstos, dzirdēt viņu dzīves notikumus gan darbā un ģimenē, gan sadzīvē vispār, kas caur smiekliem un asarām tiks pasniegti stand up formātā.



Un pirmās reizes “mazie kukainīši” būs režisors, aktieris, pedagogs, persona, kam piešķirta pensija un kura labprāt dzīvo Liepājā, bet varētu arī Manhetenā, – Herberts Laukšteins, Liepājas Leļļu teātra direktore, aizrautīga dārzniece un burciņu fanātiķe, kā arī nelabojama kaķu “mamma”, – Lelde Vīksna, aktieris vai arī cilvēks, kurš ap-maldījies tepat un tagad, – Kaspars Gods, mūzikas skolotāja, dziesminiece, aktrise, pasākumu organizētāja vai vienkārši cilvēks ar zināmām vecumposma īpatnībām Zanda Štrausa, Dieva palīgs, pārcēlājs no Zemes dzīves citā pasaulē, bet arī cilvēks ar bērniem, mazbērniem, mīļoto sievieti, močiem un sunīti, – Ainars Spirģis, un Ilze Viņķele – cilvēks, kurš vienmēr atradīs peļķi, kurā iekāpt, arī tur, kur visi citi izies cauri sausām kājām.



Visu kopējo jampadraci smieklu un asaru jūrā grožos noturēs un piestūrēs Ralfs Eilands. Pasākuma laikā drīkstes filmēt, fotografēt un arī dalīties ar iegūto rezultātu socmediju vietnēs, jo to darīs arī pasākuma organizētāji. Daloties ar bildēm un video iesaka pievienot tēmturi #mazskukainits.