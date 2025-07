Ādaži aicina uz vietējā lidlauka svētkiem 2. augustā - būs avio šovi, varēs apskatīt aviācijas un militāro tehniku

No plkst. 13.30-16.00 paredzēta lidaparātu un NBS militārās tehnikas apskate, no plkst. 16.00 tiks atklāta lidaparātu lidojumu programma, kur būs vērojami gan solo lidojumi, gan vairāku lidaparātu pārlidojumi un akrobātlidojumi.

Pēc plkst. 18.00 lidlauka mazākos viesus sagaidīs īpašs pārsteigums, jo būs iespēja vērot, kā no debesīm krīt konfektes. Ieeja pasākumā visiem interesentiem ir bez maksas.