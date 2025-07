Sistēma strādā arvien labāk: Latvijas tiesās nonāk sarežģītākas lietas

Šis jautājums aktualizējās saistībā ar grozījumiem Krimināllikumā, kuros ir noteikts, ka persona, kas nav sasniegusi 14 gadu vecumu, atrodas bezpalīdzības stāvoklī. Agrāk bija uzskats, ka bezpalīdzība ir vērtējams jautājums, skatāmies uz cilvēka psihisko un fizisko stāvokli. Tā var būt bezpalīdzība, piemēram, bērnam, kurš vecuma dēļ nesaprot, kas ar viņu notiek. Vai arī fiziski cilvēks nevar pretoties, jo ir, teiksim, alkohola vai narkotiku ietekmē, vai arī ir kādi fiziski traucējumi, kas liedz reaģēt. 2023.gadā Senāts paplašinātā sastāvā bija aktualizējis šo jautājumu. No Senāta lēmuma bija izsecināms - ja bērna vecums ir tuvāk 14 gadiem, tad tā jau ir vērtēšanas joma. Ja bērnam ir, piemēram, 10 gadi, tad neviens nešaubās, ka viņš nespēj izprast, ka pret viņu tiek veikts seksuāls uzbrukums. Taču 13-14 gadu vecumā katram pusaudzim dzīves pieredze un izpratne par seksuālajiem jautājumiem ir dažāda. Ir bērni ar ļoti smagu dzīves pieredzi, diemžēl negatīvu, bet viņiem tā ir. Viņi nāk no pavisam citas vides nekā bērns, kurš varbūt nekad ar to nav saskāries. Tāpēc katrs gadījums būtu jāvērtē individuāli. Jo īpaši šajā vecumā. Mēs dzīvojam reālā pasaulē un zinām, ka ir tāds laika posms, kad pusaudžiem savā starpā veidojas pirmā seksuālā pieredze. Un gadījumā, ja starp 14 un 13 gadus veciem bērniem ir seksuāla rakstura attiecības, tad formāli mēs nonākam situācijā, kur viens var tikt saukts pie kriminālatbildības. Un jā, tagad Krimināllikuma grozījumi mums faktiski neļauj citādi interpretēt šo bezpalīdzības stāvokļa jēdzienu. Jau minētajā Senāta lēmumā mēs šo jautājumu pētījām un norādījām, ka principā līdz 14 gadiem aizsardzība bija vērsta uz bērnu pasargāšanu no pieaugušajiem. Tāds mērķis bija arī norādīts starptautiskajos normatīvajos aktos - nevis bērnu aizsardzība no citiem bērniem. Tas ir mans viedoklis.