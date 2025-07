Aizsaulē devies gleznotājs, mākslas kritiķis Andrejs Ģērmanis

Andrejs Ģērmanis no 1952. gada mācījās J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (JRRMV, tag. MIKC Jaņa Rozentāla Mākslas skola). JRRMV pasniedzēji tolaik bija: grafiķis Kārlis Bušs (1912-1987; JRRMV direktors 1948-1961), gleznotāji Ansis Stunda (1892-1976; JRRMV pedagogs no 1946), Edgars Iltners (1925-1983; JRRMV pedagogs 1956-1961), Arnolds Griķis (1908-1988; JRRMV pedagogs no 1946), Eduards Jurķelis (1910-1978; JRRMV, vēlāk RLMV gleznošanas pedagogs 1945-1978), Harijs Blunavs (1924-2006; JRRMV pedagogs 1957-1991), Gunārs Ezernieks (1932-2019; JRRMV pedagogs 1962-1965), Vitālijs Karkunovs (1925-2006; JRRMV pedagogs), Ivars Andris Vijups (1934-2006; JRRMV pedagogs 1961-2005, direktors 1994-1996), Irma Jaunarāja (1907-1972; JRRMV pedagoģe 1947-1971), Vasilijs Šelkovs (1923-2013; JRRMV pedagogs 1956-1962), kā arī Marta Urbāne (JRRMV pedagoģe), Silvija Jēgere (1921-2008; JRRMV pedagoģe) u.c.

Andrejs Ģērmanis absolvēja JRRMV 1959. gadā ar diplomdarbu - gleznu “Strādnieki” (58x106 cm) un viņam līdzās JRRMV absolvēja kursabiedri, topošie gleznotāji: Lija Būmane (1940-1990), Daina Riņķe (1941-2023), Juris Pudāns (1941-2017) ar diplomdarbu - gleznu “Ierakumos” (100x120 cm), gleznotājs un mākslas zinātnieks Imants Lancmanis, vitrāžiste Nora Cēsniece ar diplomdarbu - gleznu “Stikla fabrika” (84x100 cm), Andris Melbārdis, Maija Ciparsone (Ģērmane) u.c.

No 1959. gada Andrejs Ģērmanis turpināja iegūt izglītību Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare). LMA pedagogi tolaik bija: katedras vadītājs Vladimirs Kozins (1922-2023; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1995), Eduards Kalniņš (1904-1988; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1945-1988), Leo Svemps (1897-1975; LMA glezniecības pedagogs 1940-1941, 1944-1975, rektors 1961-1975), Nikolajs Breikšs (1911-1972; LMA pedagogs 1945-1972), Ārijs Skride (1906-1987; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1942-1964), Konrāds Ubāns (1893-1981; LMA pedagogs 1925-1981), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA Glezniecības katedras pedagogs 1962-1997, rektors 1988-1997), Vilis Ozols (1929-2014; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs 1961-1989, Glezniecības katedras vadītājs 1989-1991, pasniedzējs līdz 1999), Valdis Dišlers (1922-2011; LMA Zīmēšanas katedras pedagogs no 1953, rektors 1976-1986) u.c.