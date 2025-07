"Nevarēja atpazīt, kurš vīrietis un kura sieviete." Ugunsgrēkā Dobelē pilnībā nodegusi māja

Viena no ģimenēm, kas mājā bija dzīvojusi apmēram 20 gadus, liktenīgājā naktī atradās ārzemēs. Viņi uzzināja par ugunsgrēku no videonovērošanas ieraksta: "Mēs to redzējām caur kameru. Ieradāmies trīs stundas vēlāk. Dzīvoklī bija tikai ūdens – daudz kas tika izglābts. Žēl, bet mums jādzīvo tālāk."