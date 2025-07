FOTO: savs sviestiņš, siers un krējums - kā dzīvo ļaudis “Rožkalnos”, kas ir unikāls ciems cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Jaunākajam “cieminiekam” ir 20, vecākajam 47 gadi. “Tie ir cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, arī dzīves laikā iegūtiem. Katrs dara to, ko spēj. Neskatāmies uz nevarēšanu, bet uz to, ko var. Mēģinām atrast to īpašo vibrāciju, lai pārvarētu fiziskos likumus – nevarēšanu. Ja uzmanīgāk pavērosiet šos cilvēkus, vide ir tik droša, ka pat nepateiksi, ka viņiem ir kādas problēmas,” Anitra uzsver, ka šeit visi ir kolēģi un darbinieki ir tikai palīgi plānošanā un organizēšanā.