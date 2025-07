Kur doties peldēt: 8 ģimenēm piemērotas peldvietas Rīgā un tās tuvumā

Saruna par drošību noteikti sākas pirms došanās peldēties – vecākiem ir regulāri jāskaidro un vairākkārt jāatkārto it kā šķietami elementāri drošības noteikumi. Bērnam ir jāsaprot, kādas situācijas ūdenī var būt bīstamas un kāpēc ūdens ir vieta, kur jābūt ļoti uzmanīgam. Regulāri pārrunājiet ar bērnu, ko darīt, ja kāds sāk slīkt, kas ir drošs attālums no krasta, kā arī kādēļ nedrīkst lēkt ūdenī uz galvas vai no tramplīna. Svarīgi pieminēt, ka iebrist var tikai tik dziļi, kamēr vari nostāties uz kājām, nekādā gadījumā nedrīkst peldēt tur, kur vairs nevar aizsniegt ūdenstilpnes pamatu.