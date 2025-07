"Splendid Palace" atzīmēs leģendārā režisora Vima Vendersa 80. dzimšanas dienu

Vims Venderss ir viens no nozīmīgākajiem autorkino pārstāvjiem 20. gadsimta 70. gadu Jaunajā vācu kino (Neuer Deutscher Film). Viņa darbus raksturo filozofiski piesātināta estētika, starpkultūru pieredze un identitātes pārvērtēšana mūsdienu pasaulē. Starp viņa nozīmīgākajiem darbiem minamas spēlfilmas “Parīze, Teksasa” (Paris, Texas, 1984) un “Debesis pār Berlīni”(Wings of Desire, 1987), kā arī dokumentālās filmas “Pīna” (Pina, 2011) un “Zemes sāls” (The Salt of the Earth, 2014). Venderss ir vairākkārtējs prestižu starptautisku festivālu laureāts un viens no Eiropas Kino akadēmijas dibinātājiem.