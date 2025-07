Latvieši finanšu drošību ievēro retāk nekā lietuvieši un igauņi

Trešais izplatītākais ieradums ir atturēšanās no saziņas ar svešiniekiem - gan neatbildot uz ziņām no nezināmiem numuriem, gan nepiedaloties sarunās ar nepazīstamiem zvanītājiem. Igaunijā šī pieeja kļuvusi par normu 79% iedzīvotāju. Savukārt Lietuvā iedzīvotāji visbiežāk minējuši izvairīšanos no sarunām ar nepazīstamiem zvanītājiem kā savu galveno aizsardzības metodi (69%), kamēr Latvijā šo metodi izmanto retāk - 58%.