Latvijas turpmākai demogrāfiskās situācijas uzlabošanai ir noteikti trīs galvenie rīcības virzieni

Novērtējot pieņemtā ziņojuma nozīmīgumu, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks uzsver: "Šis ir nozīmīgs pirmais solis ceļā uz pārdomātu, ģimenēm draudzīgu un uz ilgtermiņu vērstu demogrāfisko politiku. Tas skaidri iezīmē galvenos rīcības virzienus un konkrētus pasākumus, kas jāīsteno, lai stiprinātu ģimeņu labklājību, mazinātu nabadzības riskus un radītu labvēlīgu vidi bērnu audzināšanai. Taču šodienas lēmums ir tikai sākums. Tagad mums visiem kopā ir jāspēj pāriet no vārdiem pie darbiem – nākamais solis ir šo prioritāšu iekļaušana valsts budžetā. Tikai nodrošinot stabilu un pietiekamu finansējumu, mēs varēsim īstenot iecerētos atbalsta pasākumus praksē – sākot no palielinātiem pabalstiem un labākas pirmsskolas pieejamības, līdz pat mājokļu un veselības aprūpes risinājumiem jaunajām ģimenēm. Latvijas nākotne ir mūsu bērnos un ģimenēs, un valsts politikai to beidzot jāatspoguļo arī reālos darbos."