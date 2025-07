Iedalīs 3 kategorijās: ko paredz jaunais patvertņu būvnormatīvs?

Jaunais būvnormatīvs nosaka minimālās tehniskās prasības patvertņu projektēšanai. Būvnormatīvā šīs prasības tiek grupētas atkarībā no sasniedzamā mērķa. Tiek noteiktas vispārīgās prasības (minimālā platība, griestu augstums, durvju platums, avārijas izeja, gaisa apmaiņa, ūdens ņemšanas vieta u.tml.), prasības aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa un šķembām (papildu prasības slodžu, spiediena un trieciena izturībai ārējām norobežojošām konstrukcijām, izejas pārsegumiem, durvīm un durvju ailu konstrukcijām utml.) un prasības aizsardzībai no ķīmiskajām kaujas vielām, jonizējošā starojuma un radioaktīvajiem putekļiem (piemēram, jābūt ierīkotai pirmās palīdzības telpai, ieejas slūžu telpai utml.)