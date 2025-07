Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Inese Kalvāne: "Gribam būtiski uzlabot atbalstu Latvijas daudzbērnu ģimenēm"

Mums ir dažādas integrācijas programmas, kas netiek finansētas no SIF pamatbāzes budžeta. Bez SIF mēs ar šo daudz ieekonomēt nevaram, bet varam daudz zaudēt, atsakoties no pieredzējušas komandas - efektīva un mūsdienīga programmu administrētāja. Pēdējos gados SIF ir būtiski pievērsis uzmanību birokrātiska sloga samazināšanā projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, par ko esam saņēmuši atzinīgu vērtējumu no NVO sektora. Piemēram, esam izveidojuši interneta platformu - MAP -, caur kuru tiek vadīts viss konkursa process, kuru lietotāji novērtējuši ar gandrīz 9 no 10 punktiem.