Ko ilgi nespēja komunisti, to ātri paveica Tramps: kā darbojās un savas beigas sagaidīja leģendārā raidstacija "Amerikas balss"?

Daudz bija atkarīgs no radiouztvērēja modeļa. Privileģētā situācijā bija tie padomju pilsoņi, pie kuriem ciemos bija atbraukuši ārzemju radiņi un uzdāvinājuši valūtas veikalā nopirkto Sony vai Panasonic magnetolu (ideālā variantā – ar divām kasešu ligzdām, kas ļāva viegli kopēt mūzikas ierakstus), jo tām radiouztvērēja skala atšķīrās no padomju ražojuma aparatūras. "Naidīgās radiobalsis" raidīja īsviļņu diapazonā, tādēļ radioaparātos Made in USSR ilgu laiku šis diapazons bija pamatīgi apgraizīts. Tamdēļ lielā vērtē bija VEF radioaparātu eksporta versijas, kurām īsviļņu skala bija plašāka un tātad varēja mēģināt uztvert ārzemju radiostacijas. Bija arī pagrīdes meistari, kuri prata paplašināt īsviļņu skalu. Leģenda vēsta, ka piecdesmito gadu radiolas Sakta konstrukcijā latviešu inženieri esot paredzējuši slepenu veidu, kā tomēr uztvert ārzemju pārraides īsviļņu diapazonā – šim nolūkam vajadzējis vienlaikus nospiest podziņas KVI un KVII, kas ļāva ne tikai pārslēgties uz īsviļņiem, bet arī tikt klāt tam diapazonam, kas oficiāli padomju pilsoņiem bija slēgts. Ej nu sazini, varbūt tā ir tikai leģenda, bet varbūt tiešām "slepenā" pogu kombinācija aizliegumu apiešanai pastāvēja...