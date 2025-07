RSU pētnieks Vitālijs Rakstiņš norāda, ka varbūt tieši tāpēc tīkls palicis nepamanīts plašākai sabiedrībai. “Iespējams, šis tīkls nav pamanīts, jo tā mērķis nav masu dezinformācija, bet gan radīt avotus, no kuriem mācās mākslīgais intelekts. “Pravda” bija neliels ziņu agregators, kuram vairumā valstu apmeklētāju skaits ir niecīgs, bet viņi ir sapratuši algoritmu, kā mācās mākslīgais intelekts. Kā tas notiek? Viņiem vajag radīt daudzus un dažādus informācijas avotus no daudzām valstīm, tāpēc viņi ir izpletušies uz 49 valstīm vairākās valodās. Līdz ar to, es domāju, mēs šeit redzam mērķtiecīgu mēģinājumu tieši ietekmēt mācīšanās algoritmus, apzināti “iebarojot” MI sistēmām milzīgu daudzumu propagandas, kas tiek uzdota par ziņām no dažādām valstīm un valodām. Tā tiek panākts, ka algoritmi to visu uztver kā nozīmīgu un ticamu informāciju. Risks ir ilgtermiņā – pēc 5–7 gadiem mēs daudz ko vairs neatcerēsimies, bet vaicāsim MI, kura ģenerētās atbildes vairs nebūs tik neitrālas vai patiesas, kā mēs vēlētos sagaidīt.”