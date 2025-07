Vīrietis šķiršanās laikā draud sievai ar slepkavību – tiesa piemēro īslaicīgu cietumsodu

Vīrietis šķiršanās procesa laikā draudēja nogalināt savu sievu, viešot sievietē bailes par viņas drošību, veselību un dzīvību. Laika posmā no 2024. gada septembra līdz 2025. gada martam viņš no savas e-pasta adreses un mobilā telefona, kā arī no citiem dažādiem telefona numuriem regulāri sūtīja ziņas, kas saturēja draudus sievieti nogalināt un nodarīt smagus miesas bojājumus. Ņemot vērā, ka apsūdzētais jau iepriekš bija ilgstoši vardarbīgi izturējies pret sievu, viņa šos draudus uztvēra kā reālus.