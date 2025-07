Rīgas peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi +24 grādus

Rīgas līča peldvietā Vecāķos ūdens iesilis līdz plus 19 grādiem, savukārt plus 20 grādus silts ūdens ir Vakarbuļļos un Lucavsalā. Daugavā pie Ķīpsalas un Rumbulā ūdens temperatūra sasniegusi plus 21 grādu.