Kundziņsalā sāks būvēt Baltijā pirmo atjaunīgās degvielas produktu ražotni

Paredzētā rūpnīcas jauda būs aptuveni 236 tūkstoši tonnu pamata izejvielas gadā, no kuras plānots saražot 93 tūkstošus tonnu HVO un 87 tūkstošus tonnu SAF. Tiek lēsts, ka ražotne Rīgas ostā spēs nodrošināt 100% no nepieciešamā SAF Baltijas valstu tirgum. 70% no saražotā SAF tiks eksportēts, palielinot Latvijas eksportu par vismaz 150 miljoniem eiro.