"Tikai mirklis, un ir par vēlu" Šogad Latvijā noslīkuši jau trīs bērni

Viens no būtiskiem apdraudējumiem ir bērnu atrašanās pie ūdens bez pieaugušo uzraudzības. Kā piemēru Skrims minējis situāciju Lucavsalā, kur, braucot garām, pamanījis sešus bērnus, kas pie ūdens uzturējušies bez pieaugušajiem. Šo pašu gadījumu apraksta arī peldētājs Dāvis, kurš novērojis, kā jauni bērni lēkuši ūdenī no augstām konstrukcijām seklumā, ignorējot brīdinājumus par briesmām. Pēc viņa teiktā, tikai policijas iejaukšanās palīdzējusi novērst iespējamu nelaimi.

Policijas pārstāvis uzsver, ka bērna pieskatīšana jānodrošina ne tikai peldoties, bet arī atpūšoties pie ūdens krasta, braucot ar laivu vai SUP dēli. Vecākiem jābūt klātesošiem jebkurā brīdī, kad bērns atrodas ūdens tuvumā.