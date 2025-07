Jelgavā izskanēs Latvijas baptistu Dziesmu svētku simtgade

20.07. pl. 11.00 – Dziesmu svētku dievkalpojums, kurā sveicienus no savām konfesijām nesīs: Uldis Gailītis Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes palīgbīskaps, Edvards Pavlovskis Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps emeritus, Daumands Sokolovskis Septītās dienas adventistu baznīcas Latvijas draudžu Savienības sekretārs, Andrejs Čebatarjovs Vasarsvētku draudzes "Labās vēsts" vecākais mācītājs. Sveicienu no Amerikas Latviešu baptistu apvienības nodos Gunta Plostniece. Dievkalpojumā gaidāmi arī viesi no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes.