Vairākas organizācijas iesniegušas iebildumus par virzītajiem Meža inventarizācijas noteikumu grozījumiem

VARAM akcentē, ka nevienam no paredzētajiem Meža inventarizācijas noteikumu grozījumiem ZM nav konstatējusi ietekmi uz lēmuma pieņemšanu, kā arī ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un no izvērtējuma izriet, ka visi paredzētie grozījumi ir tikai tehniski precizējumi, kas saistīti ar administratīvā sloga samazināšanu un nerada ietekmi uz vidi. VARAM šādam izvērtējumam nepiekrīt, uzsverot, ka vairāki no ZM virzītajiem grozījumiem var radīt būtisku ietekmi uz vidi un bioloģisko daudzveidību, kā arī iespējām saimniekot dabai draudzīgi un ilgtspējīgi.