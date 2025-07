FOTO: "Riga Contemporary" atklāšanā 2000 apmeklētāju un spēcīgs starts pirmajai starptautiskajai mākslas mesei Rīgā

Mesē piedalās 43 galerijas no 16 valstīm, pārstāvot vairāk nekā 85 māksliniekus. Starp dalībniekiem ir gan atzītas starptautiskas galerijas no Tokijas, Milānas, Londonas, Vīnes un citām pilsētām, gan neatkarīgas mākslas iniciatīvas no Tallinas, Viļņas, Helsinkiem un Rīgas. "Riga Contemporary" veido arī nozīmīgu Latvijas galeriju klātbūtni – tajā piedalās Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Māksla XO, Alma, 427, ISSP Gallery, LOOK! Gallery, TUR Telpa un VV Foundation.