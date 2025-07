Brīvdienās satiksme pie Siguldas un Salacgrīvas var būt īpaši lēna.

Uz Vidzemes šosejas pirms Siguldas no Rīgas puses, posmā starp Siguldas CSDD un veikalu Mājai un dārzam Siguldā notiek remontdarbi, to laikā satiksme ir pārvirzīta uz vietējās nozīmes autoceļu Pievedceļš Lorupes gravai. Satiksme tur ir īpaši palēnināta, šī posma izbraukšana var aizņemt no pusstundas līdz pat stundai.