Svarīga informācija un ieteikumi Dziesmu un deju svētku koncertu apmeklētājiem

Mežaparkā mēģinājumos, ģenerālmēģinājumā un koncertā kursē speciāls atbalsta transports dalībniekiem un senioriem uz Mežaparka Lielās estrādes teritoriju un pēc pasākumiem no Lielās estrādes teritorijas:

no pilsētas centra puses – no kafejnīcas “Bella Bella” Meža prospektā 3

no Sarkandaugavas puses – no Viestura prospekta stāvvietas (pirms Daudersalas pārvada)

Transports kursēs līdz un no estrādes 5. vārtiem.